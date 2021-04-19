Aboubakar, Sergen Yalçın'dan forma istedi

Milli aradan sakat dönerek tam dört lig maçını kaçıran ve önceki gün takım idmanlarına katılan Vincent Aboubakar, Sergen Yalçın ile görüşerek forma istedi.



Ankaragücü maçında hem idman yapmadığı hem de tam hazır olmadığı için oynamayan siyah - beyazlı golcü, bu kez kendini çok iyi hissettiğini söyledi.



Larin-Aboubakar-Ghezzal üçlüsüyle forvet hattını kurmak isteyen Sergen Yalçın'ın da, Aboubakar ile özel olarak ilgilendiği ve özellikle bulunacak olan pozisyonlarda final paslarına dikkat edilmesi gerektiğini söylediği bildirildi.



