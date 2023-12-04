Aboubakar sakatlıktan dönemedi!

Sakatlığının ardından Club Brugge ve Ankaragücü maçlarında forma giyen Vincent Aboubakar, bu karşılaşmalarda gol katkısı yapamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Aboubakar sakatlıktan dönemedi!
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04 Aralık 2023 08:53
Son güncelleme 04 Aralık 2023 08:54
Beşiktaş, golcü ismi Vincent Aboubakar'dan son maçlarda istediği verimi alamadı. 

Sakatlığını atlattıktan sonra beklentilerin altında Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşılaşmasında da fileleri sarsamadı.

Tecrübeli forvet, milli ara sonrasında oynanan Samsunspor ve Club Brugge maçlarının ardından Ankaragücü karşılaşmasını da boş geçti.

31 yaşındaki oyuncu, özellikle istediği topları almakta bir hayli zorlanırken, gol pozisyonuna dahi girememesi taraftarı ve teknik heyeti üzdü.

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş formasını bu sezon 21 kez terleten Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 



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