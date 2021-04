Aboubakar sakatlığına isyan etti

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar verdiği röportajda Beşiktaş'a geliş sürecini ve siyah beyazlılarda yakaladığı uyumu Fransız basınına anlattı.



Aboubakar kariyeri yükselişte olduğu her an sakatlandığını söyleyerek, "Şükürler olsun ki yine gülümseyebiliyorum. Kariyerimde beni en çok rahatsız eden şey yükselişte olduğum her anda sakatlıklar oluyor. Tanrıya şükür ki geri dönebilecek yeteneğe sahibim. Bir futbolcunun zihin olarak güçlü olması bence hayatta ne istediğini bilmesinin tek yolu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Kendisinin sakat olduğunu düşünen kulüpler olduğunu ancak Beşiktaş'ın kendisine güvendiğini belirten golcü isim, "Porto'dan ayrılmam kesinleştikten sonra bir çok kulüp benim sakatlığımdan korktu. Beşiktaş isteğini gösterdi. Aralık ayından önce sakatlanırsam Porto'ya geri dönme vb. maddeler ekleriler. Tanrıya şükür sakatlık olmadı ve ben de kendime zarar vermedim. Beşiktaş hırslı bir kulüp. Burada kendimi daha iyi adapte edebildiğim harika insanlar var" sözlerini kullandı.



Aboubakar "Potansiyelimin olduğunu biliyorum. Belki Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynama şansım olmadı ama neler yapabileceğimi ben biliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.