Aboubakar riske edilmeyecek

Vincent Aboubakar, Milli takımında yaşadığı sakatlığın ardından Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarını kaçırmıştı. Ankaragücü maçı için de karar verildi.

Haber; Sabah
Abone Ol
Aboubakar riske edilmeyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Nisan 2021 08:01
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarını kaçıran Vincent Aboubakar, cuma günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında fedakarlık yaparak sahada olmak istediğini belirtti.

Maç kadrosunda yer alması beklenen Kamerunlu futbolcunun fizik gücünün, ilk 11'de başlamaya müsait olmayacağı, ancak 15-20 dakika oynayabileceği sağlık heyeti tarafından teknik heyete bildirildi. Cenk'in sakatlığı sonrası bir golcüsünü daha kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın ise maça ileri uçta Larin'le başlamayı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ'TA KENDİNİ AŞTI!
Porto ile 3 sezonda 41 lig maçına çıkan Aboubakar, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta ise sadece 25 maçta bu rakamları neredeyse yakaladı. Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 25 maçta 15 gol ve 5 asistle oynadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.