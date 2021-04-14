Aboubakar riske edilmeyecek

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarını kaçıran Vincent Aboubakar, cuma günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında fedakarlık yaparak sahada olmak istediğini belirtti.



Maç kadrosunda yer alması beklenen Kamerunlu futbolcunun fizik gücünün, ilk 11'de başlamaya müsait olmayacağı, ancak 15-20 dakika oynayabileceği sağlık heyeti tarafından teknik heyete bildirildi. Cenk'in sakatlığı sonrası bir golcüsünü daha kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın ise maça ileri uçta Larin'le başlamayı düşünüyor.



BEŞİKTAŞ'TA KENDİNİ AŞTI!

Porto ile 3 sezonda 41 lig maçına çıkan Aboubakar, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta ise sadece 25 maçta bu rakamları neredeyse yakaladı. Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 25 maçta 15 gol ve 5 asistle oynadı.



