Aboubakar, rekorunu egale etti

Giresunspor maçıyla Süper Lig'de üst üste 5. maçta golünü atan Vincent Aboubakar, lig kariyerindeki en uzun seriyi egale etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aboubakar, rekorunu egale etti
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09 Nisan 2023 21:23
Beşiktaş'ın devre arasında üçünkü kez kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, lig rekorunu egale etti.

Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçında fileleri havalandıran Kamerunlu golcü, Süper Lig'de üst üste 5. maçta fileleri havalandırdı.

Giresunspor karşılaşmasında 2, diğer maçlarda birer gol atan Aboubakar, bu serisiyle Süper Lig kariyerindeki en uzun seriyi egale etti.

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