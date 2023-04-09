Aboubakar, rekorunu egale etti

Beşiktaş'ın devre arasında üçünkü kez kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, lig rekorunu egale etti.



Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçında fileleri havalandıran Kamerunlu golcü, Süper Lig'de üst üste 5. maçta fileleri havalandırdı.



Giresunspor karşılaşmasında 2, diğer maçlarda birer gol atan Aboubakar, bu serisiyle Süper Lig kariyerindeki en uzun seriyi egale etti.





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