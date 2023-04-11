Aboubakar rekor için sahaya çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor evinde 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar gollerine devam ediyor. Ara transfer döneminde takıma katılan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın oynadığı son 5 maçta da ağları havalandırdı.Sabah gazetesinin derlediği habere göre Aboubakar, ligin 29. haftasındaki Trabzonspor maçında da gol atması halinde kariyer rekoru kıracak. Aboubakar'ın kariyerinde ikinci kez 5 maçlık seri yakaladığı ve Trabzonspor deplasmanında gol atması halinde kariyerinde bir ilki başaracağı ifade edildi.Beşiktaş formasıyla bu sezon 9 maçta süre alan Vincent Aboubakar, 6 kez ağları havalandırırken 1 asist kaydetti. Sezona Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da başlayan Aboubakar, 12 maçta görev yaparken 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.