Aboubakar rekor için sahaya çıkacak

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Trabzonspor'a da gol atması halinde kariyer rekoru kıracak.

, Fotoğraf; AA
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Aboubakar rekor için sahaya çıkacak
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11 Nisan 2023 12:05
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor evinde 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar gollerine devam ediyor. Ara transfer döneminde takıma katılan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın oynadığı son 5 maçta da ağları havalandırdı.

Sabah gazetesinin derlediği habere göre Aboubakar, ligin 29. haftasındaki Trabzonspor maçında da gol atması halinde kariyer rekoru kıracak. Aboubakar'ın kariyerinde ikinci kez 5 maçlık seri yakaladığı ve Trabzonspor deplasmanında gol atması halinde kariyerinde bir ilki başaracağı ifade edildi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 9 maçta süre alan Vincent Aboubakar, 6 kez ağları havalandırırken 1 asist kaydetti. Sezona Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da başlayan Aboubakar, 12 maçta görev yaparken 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



 
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