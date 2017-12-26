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Aboubakar: "Porto'ya geri dönmeyi istemiyordum"

Porto'nun golcüsü Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta oynarken Porto'ya dönmeyi hiç düşünmediğini söyledi ve yaşananları anlattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Aboubakar: 'Porto'ya geri dönmeyi istemiyordum'
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26 Aralık 2017 11:27
Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Fransa basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Aboubakar'ın açıklamaları;

"Performansım, takımdaki arkadaşlarımdan ve antrenörümden kaynaklanıyor. İyi şeyler yapıyorsak bu organizasyon ve konsantrasyon sayesinde oluyor"

DÖNMEYİ İSTEMİYORDUM

"Teknik direktörün bana verdiği güven çok önemli. Açıkçası, Türkiye'de oynarken Porto'ya dönmeyi istemiyordum. Orada kendimi iyi hissetmemiştim ama Sergio Conceiçao her şeyi değiştirdi. Söyledikleri beni çok etkiledi"

MARSILYA'YI REDDETTİM

"Porto ile sezon başında iyi başlamıştım ve kalmayı seçtim. Marsilya da harika bir takım ancak belirsiz bir projeleri vardı. Önemli riskler içeriyordu. Sonra Mitroglou'yu kiraladılar ve neler yaptığı ortada. Hiç kolay bir durum değil"

 

 

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