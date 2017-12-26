Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen, Fransa basınına önemli açıklamalarda bulundu."Performansım, takımdaki arkadaşlarımdan ve antrenörümden kaynaklanıyor. İyi şeyler yapıyorsak bu organizasyon ve konsantrasyon sayesinde oluyor""Teknik direktörün bana verdiği güven çok önemli. Açıkçası, Türkiye'de oynarken Porto'ya dönmeyi istemiyordum. Orada kendimi iyi hissetmemiştim ama Sergio Conceiçao her şeyi değiştirdi. Söyledikleri beni çok etkiledi""Porto ile sezon başında iyi başlamıştım ve kalmayı seçtim. Marsilya da harika bir takım ancak belirsiz bir projeleri vardı. Önemli riskler içeriyordu. Sonra Mitroglou'yu kiraladılar ve neler yaptığı ortada. Hiç kolay bir durum değil"