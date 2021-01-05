Aboubakar özel uçakla dönüyor

Annesinin vefatı nedeniyle hafta başında ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, İstanbul'a özel uçakla dönecek.

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Aboubakar özel uçakla dönüyor
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05 Ocak 2021 10:59
Annesinin vefatı nedeniyle hafta başında ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, bugün öğlen saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelecek. 28 yaşındaki golcü futbolcu, perşembe günü oynanacak Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev yapmasa da maç kadrosunda yer alacak.



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