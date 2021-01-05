Annesinin vefatı nedeniyle hafta başında ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, bugün öğlen saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelecek. 28 yaşındaki golcü futbolcu, perşembe günü oynanacak Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev yapmasa da maç kadrosunda yer alacak.
Aboubakar özel uçakla dönüyor
Annesinin vefatı nedeniyle hafta başında ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, İstanbul'a özel uçakla dönecek.
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05 Ocak 2021 10:59
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