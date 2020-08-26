Aboubakar mesaj yolladı: 'Bonservisimi alırım!'

Porto'da forma giyen Aboubakar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran yıldız forvetten sürpriz hamle geldi...



Bir dönem Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de ismi anılan Kamerunlu golcü Süper Lig devine gelmek için haber gönderdi.



Ağır sakatlık geçirmesinin ardından Porto'da yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki golcüyü menajerler Beşiktaş'a önerdi.



"Bonservisimi alırım"



Siyah-beyazlı takıma yeniden dönmek için son derece istekli olan Aboubakar'ın menajerler aracılığıyla "Bonservisimi alırım" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi.



Burak Yılmaz'ın gitmesinin ardından forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetiminin bu talep karşısında nasıl hareket edeceği merak konusu.



Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektirmişti



Aboubakar 2017'de Vodafone Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında Beşiktaş'a karşı forma giymiş, 1-1 sonuçlanan karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmişti.



