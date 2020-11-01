Aboubakar: 'Malatyaspor'a da gol atacağım'

Geçen haftaki Denizlispor galibiyetinde gol siftahı yapan Vincent Aboubakar bugün de siyah- beyazlıların en büyük kozlarından olacak.



Tecrübeli forvet ile kısa bir konuşma yapan Sergen Yalçın, Kamerunluya güvenini bir kez daha yineleyip moral tazelerken, usta kramponun da "Her hafta kendimi daha iyi hissediyorum. Malatya'ya da gol atacağım. Söz veriyorum" dediği öğrenildi. Aboubakar, geçen hafta bir de asist yaparak zaferin kilit isimlerinden olmuştu.



Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 3 karşılaşmada 199 dakika sahada kalan Vincent Aboubakar, 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yapmayı başardı.



Bu karşılaşmalarda 2 isabetli şut çeken Kamerunlu yıldız futbolcu, yüzde 77 pas isabetiyle oynadı.



