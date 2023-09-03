Aboubakar ligde golü unuttu

Ligde henüz golle tanışamayan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Sivasspor'u da boş geçti.
Bu sezon tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydeden Kamerunlu golcü, Tirana ile oynanan ilk maçı da golsüz geçerken Arnavutluk ekibi ile oynanan rövanş maçı da dahil olmak üzere Neftçi ve Dinamo Kiev maçlarında birer gol atarak toplamda 5 gole ulaştı.
Aboubakar, ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük maçında penaltıdan yararlanamazken, Pendikspor karşılaşmasında da gol kaydedemedi.
Bu sezon tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydeden Kamerunlu golcü, Tirana ile oynanan ilk maçı da golsüz geçerken Arnavutluk ekibi ile oynanan rövanş maçı da dahil olmak üzere Neftçi ve Dinamo Kiev maçlarında birer gol atarak toplamda 5 gole ulaştı.
Aboubakar, ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük maçında penaltıdan yararlanamazken, Pendikspor karşılaşmasında da gol kaydedemedi.