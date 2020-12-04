Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, son 3 haftada 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi
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04 Aralık 2020 22:19
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Siyah-beyazlıların galibiyet serisine başladığı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında da rakip fileleri havalandıran Aboubakar, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üste üç hafta gol sevinci yaşadı.

Kamerunlu oyuncu böylelikle 8. maçında 5. gol sevincini yaşadı.

- Beşiktaş ikinci kez gol yemedi

Ligin en çok yiyen takımları arasında yer alan Beşiktaş, bu sezon ikinci kez bir maçta kalesini gole kapattı.

Geride kalan 10 haftada kalesinde 17 gol gören siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da gol yemedi.



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