Aboubakar kafaya taktı: 'Gol atacağım'

Beşiktaş'taki 3. dönemine iyi bir başlangıç yapmayan ve çıktığı 4 karşılaşmada takıma skor katkısı sağlayamayan Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçı öncesi oldukça iddialı.



31 yaşındaki futbolcunun hem takım arkadaşlarına hem de teknik heyete güven veren ifadeler kullanarak, "Ankaragücü maçını boş geçmeyeceğim. Kendimi geldiğim ilk güne göre fiziksel açıdan da daha iyi hissediyorum. Artık gol atmaya başlayıp herkesi mutlu etmek istiyorum" dediği kaydedildi.





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