Aboubakar isyan etti: 'Ben Beşiktaş'a çok şey verdim'

, eski teknik direktörlerile'çeşitli bahanelerle kasten oynamayıp maç seçiyor' iddiasında bulunduğuhakkındaki suçlamaları bir kez daha yalanladı ve gereken cevabı sahada vereceğini söyledi.Hastalık ve sakatlık gerekçeleriyle takımının son 4 maçında oynayamayan Kamerunlu santrfor, kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ'la yaptığı görüşmede, bugüne dek formasını giydiği her kulüpte özveriyle mücadele ettiğini vurguladı.Aboubakar,dedi.