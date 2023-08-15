Aboubakar'ın şanssız akşamı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın Kamerunlu santrfor'u Vincent Aboubakar ilk 11'de başlayıp 89 dakika sahada kaldığı mücadelede 2 kez gole yaklaştı ancak skor üretemedi.
İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI
Kamerunlu yıldız 48. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 31 yaşındaki futbolcu böylelikle Beşiktaş formasıyla üçüncü dönemini yaşadağı Süper Lig'de ilk kez bir penaltıdan yararlanamadı.
Aboubakar, 2020-2021 sezonunda Denizlispor, Başakşehir, Alanyaspor ve Erzurum Fk, 2022-2023 sezonunda da Konyaspor ile Adana Demirspor ağlarına penaltıdan birer gol kaydetmişti.
2 TOP DİREKTEN DÖNDÜ
Mücadelenin ikinci yarısında içinde Aboubakar'ın yer aldığı 2 pozisyonda top direkten döndü. İlk olarak 63'te Aboubakar'ın pasında rakibine rağmen sağ çaprazdan vuruşunu yapan Onur Bulut'un şutu kaleciden de sekerek direkten döndü.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Masuaku'nun ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topta Karagümrük defansı topu kornere uzaklaştırdı.
İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI
Kamerunlu yıldız 48. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 31 yaşındaki futbolcu böylelikle Beşiktaş formasıyla üçüncü dönemini yaşadağı Süper Lig'de ilk kez bir penaltıdan yararlanamadı.
Aboubakar, 2020-2021 sezonunda Denizlispor, Başakşehir, Alanyaspor ve Erzurum Fk, 2022-2023 sezonunda da Konyaspor ile Adana Demirspor ağlarına penaltıdan birer gol kaydetmişti.
2 TOP DİREKTEN DÖNDÜ
Mücadelenin ikinci yarısında içinde Aboubakar'ın yer aldığı 2 pozisyonda top direkten döndü. İlk olarak 63'te Aboubakar'ın pasında rakibine rağmen sağ çaprazdan vuruşunu yapan Onur Bulut'un şutu kaleciden de sekerek direkten döndü.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Masuaku'nun ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topta Karagümrük defansı topu kornere uzaklaştırdı.