Aboubakar'ın saçları olay oldu!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 futbolcu arasında yer alan Aboubakar için saç ektirdiği ve bu nedenle forma giymek istemediği, hatta kafa topuna çıkmaktan kaçındığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Kamerunlu golcü, Afrika Kupası için gittiği milli takımda yeni imajıyla dikkat çekti.
Tecrübeli oyuncunun, ektirdiği saçlarının bir hayli çıktığı gözlerden kaçmadı.
Bu durum sosyal medyayı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından gün boyu meşgul etti.
İşte Aboubakar'ın yeni stili;
Kamerunlu golcü, Afrika Kupası için gittiği milli takımda yeni imajıyla dikkat çekti.
Tecrübeli oyuncunun, ektirdiği saçlarının bir hayli çıktığı gözlerden kaçmadı.
Bu durum sosyal medyayı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından gün boyu meşgul etti.
İşte Aboubakar'ın yeni stili;
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