'ın menajeriyönetimine rest çekti...Beşiktaş'ta geçen hafta başında takım içi uyumsuzlukları ve performansları düşüklüğü nedeniyle kadro dışı bırakılanve'a af gelse de sular durulmuş değil... Sakatlığı devam eden Valentin Rosier hariç diğer 4 futbolcu takımla çalışmalara başlarken Vincent Aboubakar sürpriz bir şekilde sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.Kamerunlu yıldızın menajeri Pini Zahavi de yönetimle görüşme gerçekleştirdi.Zahavi, Beşiktaş yönetimini bu süreçte profesyonel davranmamakla suçlarkenifadelerini kullandı.Pini Zahavi toplantıda "" dedi.Siyah beyazlı yöneticiler İsrailli menajerin söylemleri karşısında geri adım atmazken,diye konuştular.Vincent Aboubakar kadro dışı kararına tepki göstermişti. Kamerunlu yıldız yaptığı açıklamadaifadelerini kullanmıştı.