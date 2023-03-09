Aboubakar'ın gözü onda!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın dönüşü en çok Vincent Aboubakar'ı sevindiriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'ın gözü onda!
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09 Mart 2023 09:28
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta dönüşü dört gözle beklenen Rachid Ghezzal, sonunda sağlığına kavuştu. Cezayirli kanat oyuncusu, pazar günü oynanacak Başakşehir müsabakasına ilk 11'de çıkacak.

30 yaşındaki futbolcunun dönüşü ise en çok Aboubakar'ı sevindiriyor. 2020-21'deki şampiyonlukta Ghezzal'ın asistleriyle şov yapan, ligde toplam 15 gol kaydeden Kamerunlu forvet, bu sezon 5 maçta sadece 1 kez ağları sarstı. Tek golünü geçen hafta Ankaragücü filelerine yollayan Aboubakar, Rachid Ghezzal ile birlikte eski formunu yakalayacağına inanıyor.

ELEŞTIRILER DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRDİ

Ankaragücü maçının ardından, "Eleştiriler her zaman olacak. Acı çekmeden kazanamayız" diyen Vincent Aboubakar, tempoyu artırdı. 31 yaşındaki forvet, antrenmanlardaki hırslı görüntüsü ve performansıyla dikkat çekiyor. 

 
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