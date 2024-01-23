Aboubakar'ın geleceği Fernando Santos'un elinde

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merakla beklenen Vincent Aboubakar'ın durumunu Fernando Santos çözecek.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Siyah beyazlı yönetim 11 Aralık'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Eric Bailly ve Jean Onana'yı kadro dışı bırakmıştı. Ghezzal özür dileyince affedilmiş, Bailly, Onana ve Rosier ise başka takımlara gönderilmişti.
Kadro dışı listesinde bulunan son isim için yönetim topu Portekizli çalıştırıcıya attı. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle millî takımda bulunan Kamerunlu yıldızın dönüşünde bir görüşme gerçekleşecek.
GİTMEK İSTERSE BONSERVİS GETİRECEK
Beşiktaş yönetimi, 32 yaşına giren Aboubakar'a doğum günü mesajı geçerek arayı ısıttı. Fernando Santos'un bire bir yapacağı görüşmede Aboubakar'ın tavrı belirleyici olacak.
Tecrübeli golcü devam etmek isterse yönetim açısından bir problem bulunmuyor. Aboubakar eğer gitmek isterse belirlenen bonservis bedeli karşılığında ayrılığa izin verilecek. Ayrıca tecrübeli oyuncuya alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Siyah beyazlı yönetim 11 Aralık'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Eric Bailly ve Jean Onana'yı kadro dışı bırakmıştı. Ghezzal özür dileyince affedilmiş, Bailly, Onana ve Rosier ise başka takımlara gönderilmişti.
Kadro dışı listesinde bulunan son isim için yönetim topu Portekizli çalıştırıcıya attı. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle millî takımda bulunan Kamerunlu yıldızın dönüşünde bir görüşme gerçekleşecek.
GİTMEK İSTERSE BONSERVİS GETİRECEK
Beşiktaş yönetimi, 32 yaşına giren Aboubakar'a doğum günü mesajı geçerek arayı ısıttı. Fernando Santos'un bire bir yapacağı görüşmede Aboubakar'ın tavrı belirleyici olacak.
Tecrübeli golcü devam etmek isterse yönetim açısından bir problem bulunmuyor. Aboubakar eğer gitmek isterse belirlenen bonservis bedeli karşılığında ayrılığa izin verilecek. Ayrıca tecrübeli oyuncuya alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.