"Aboubakar'ın Galatasaray maçına yetişeceğini düşünüyorum"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sakatlığı süren Vincent Aboubakar'ın sahalara dönüşü ile ilgili konuştu.

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'Aboubakar'ın Galatasaray maçına yetişeceğini düşünüyorum'
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29 Nisan 2021 00:29
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Çaykur Rizespor maçı sonrasında Aboubakar'ın sahalara dönüş tarihi ile ilgili konuştu.

Kocadağ Kamerunlu yıldızın henüz antrenmanlara çıkamadığını belirterek hafta sonunda oynamasının zor olduğunu söyledi.

Aboubakar'ın Galatasaray maçında dönmesinin daha muhtemel olduğunu da belirten Emre Kocadağ, "Aboubakar belki Hatayspor maçında olmayacak ama ben Galatasaray maçında hazır olacağını düşünüyorum. Daha antrenmana çıkmadığı için Hatayspor maçı zor gözüküyor." diyerek sözlerini noktaladı.



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