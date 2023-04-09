Aboubakar için şov zamanı!

Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Kara Kartal'daki üçüncü dönemine tutuk başlamıştı.



İlk 4 maçında suskun kalan tecrübeli santrfor, son 4 karşılaşmaya ise damgasını vurdu. Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe filelerine peş peşe 4 gol göndererek kalitesini ortaya koyan başarılı oyuncu, bu akşam Giresunspor karşısında da gol olup yağmayı planlıyor.



ŞENOL GÜNEŞ'İN GÜVENİ TAM



Hafta içinde yapılan takım çalışmalarında etkili görüntüsünü sürdüren yıldız isim, bugün atacağı gollerle hem takımına zaferi getirmeyi hem de skor sayısını üst üste 5'e çıkarmayı amaçlıyor.



Teknik direktör Şenol Güneş, Aboubakar'a bu akşamki maç öncesinde çok güveniyor... Deneyimli hocanın, hücum hattında forma vereceği; Cenk Tosun, Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal'dan maç boyu Aboubakar'a destek olmalarını istediği kaydedildi.





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