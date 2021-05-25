Aboubakar için flaş iddia: "La Liga'ya gidecek!"

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar için flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Aboubakar için flaş iddia: 'La Liga'ya gidecek!'
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25 Mayıs 2021 17:15
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda sezonun ilk bölümünde verdiği katkıyla büyük payı bulunan Vincent Aboubakar'ın yeni rotası La Liga olabilir.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcunun peşine Valencia'nın düştüğü ve oyuncunun menajeriyle ilk temasların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Geçtiğimiz yıllarda da oyuncuyu isteyen ancak sonunda transferi bitiremeyen Valencia'nın, bu sefer favori olarak görüldüğü de bildirildi.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A GİTMEM"

Aboubakar geçtiğimiz günlerde, "F.Bahçe ve G.Saray'la adım anılıyor ama ben sadık, gururlu, samimi ve içten bir insanım. Bu kulüplere gitmeyeceğim." demişti.

29 yaşındaki Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 29 maça çıktı ve 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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