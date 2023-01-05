Aboubakar için ayrılık gelişmesi!

Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar'ın devre arasındaki transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürüldü.



Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr'ın, büyük sükse yaratan Cristiano Ronaldo transferine rağmen, henüz Portekizli yıldızın lisansını çıkartamadığı belirtildi.



Al Nassr'da yabancı futbolcu kontenjanı dolu olduğu için Ronaldo'nun lisansının çıkmadığı, 37 yaşındaki futbolcu için ilk vazgeçilecek yabancı oyuncunun Aboubakar olduğu kaydedildi.



FENERBAHÇE'YLE ADI GEÇİYOR



Kamerunlu golcüye özellikle Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden ilgi olduğu ve ayrılığın kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği ifade edildi.



Daha önce ülkemizde iki dönem Beşiktaş forması giyen Aboubakar'ın adı Fenerbahçe'yle de anılıyor.





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