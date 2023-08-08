Aboubakar'ı Rusya'dan istiyorlar!

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar'a Rusya'dan bir talip çıktı.
Rusya'dan Sport 24'ün haberine göre, Spartak Moskova, Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
6 MİLYON EURO İDDİASI!
Haberde, Aboubakar için Spartak Moskova'dan istenen bonservis bedelinin 6 milyon euro olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 3. kez imza atan 31 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Rusya'dan Sport 24'ün haberine göre, Spartak Moskova, Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
6 MİLYON EURO İDDİASI!
Haberde, Aboubakar için Spartak Moskova'dan istenen bonservis bedelinin 6 milyon euro olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 3. kez imza atan 31 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.