Aboubakar'ı Rusya'dan istiyorlar!

Rusya ekibi Spartak Moskova, Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ile ilgileniyor. Beşiktaş, Kamerunlu golcü için 6 milyon euro istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aboubakar'ı Rusya'dan istiyorlar!
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08 Ağustos 2023 20:31
Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar'a Rusya'dan bir talip çıktı.

Rusya'dan Sport 24'ün haberine göre, Spartak Moskova, Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

6 MİLYON EURO İDDİASI!

Haberde, Aboubakar için Spartak Moskova'dan istenen bonservis bedelinin 6 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 3. kez imza atan 31 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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