Aboubakar'ı durduramıyorlar!

Dinamo Kiev'i de boş geçmeyen Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'ı durduramıyorlar!
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24 Ağustos 2023 23:07
Beşiktaş'ı Dinamo Kiev karşısında 40. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

Sezonun ilk golünü UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana karşısında kaydeden Kamerunlu oyuncu, Neftçi ile oynanan üçüncü tur maçlarında da birer gol attı.

Aboubakar, Dinamo Kiev'le oynanan play-off mücadelesini de boş geçmeyerek bu sezonki 4. golünün sevincini yaşadı. Ligde henüz golü bulunmayan siyah-beyazlı oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük'le oynanan sezonun ilk maçında bir penaltı vuruşunu gole çevirememişti.

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