Aboubakar: "Hoca ve arkadaşlardan özür dilerim"

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atan Aboubakar açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aboubakar: 'Hoca ve arkadaşlardan özür dilerim'
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06 Mart 2021 21:24
Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atan Aboubakar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından bir kez daha özür dileyen Aboubakar, Geçen hafta yaptığım davranıştan dolayı hocam ve takım arkadaşlarımdan bir kez daha özür diliyorum. Biz çok iyi bir aileyiz ve tüm arkadaşlarımı, hocalarımı çok seviyorum" dedi.

Gaziantep'e karşısı iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Aboubakar, Takım olarak değerlendirmek lazım. Larin de bu sezon çok goller attı. Ben de atıyorum ama önemli olan takımın başarısı. Takım olarak başarı yakalayabilirsek, şampiyon olabilirsek herkes adına iyi olur, güzel bir kutlama yapabiliriz" şeklinde konuştu. 



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