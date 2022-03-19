Aboubakar haber gönderdi! Çebi cevap verdi

Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen ve menajeri aracılığıyla Ahmet Nur Çebi'ye dönmek istediğini belirten Kamerunlu golcü Aboubakar'a kötü haber...



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Kara Kartal'da oynadığı futbolla büyük iz bırakan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar menajeri aracılığıyla Çebi'ye mesaj gönderdi.



Beşiktaş Başkanı ise kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan ve Al Nassr'ın yolunu tutan yıldız golcünün isteğini geri çevirdi. 30 yaşındaki oyuncuyu istemeyen Çebi'nin yakın çevresine çarpıcı açıklamalar yaptığı öğrenildi.



"TARAFTARI MUTLU EDECEĞİZ"



Başkan Çebi'nin, "Taraftarımız rahat olsun. Aboubakar'dan daha iyi bir santrfor alacağız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandığı belirlendi.



Siyah- Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde golcü transferi için yeni bir çalışma başlatacağı belirtildi.



Kiralık sözleşmesi sona erecek Belçikalı yıldız sezon sonu Chelsea'ye dönecek. Aboubakar, Beşiktaş'a dönmek için Başkan Çebi'ye haber gönderdi. Kamerunlu yıldızı geri çeviren Çebi, "Ondan daha iyisini transfer edeceğiz" dedi.





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