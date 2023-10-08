Aboubakar gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, İstanbulspor maçında da ağları havalandırmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aboubakar gollerine devam ediyor
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08 Ekim 2023 18:59
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Aboubakar son haftalardaki yükselen performansını İstanbulspor karşısında da sürdürdü.

Ligde ilk 4 haftayı boş geçen Kamerunlu oyuncu son 4 maçta her rakibinin filelerini sarstı.

İstanbulspor maçının 6. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Aboubakar; Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor'un ardından İstanbulspor maçında da gol atarak son 4 haftayı boş geçmezken, Lugano mücadelesinde de takımının 2 golünü kaydetmişti.

Aboubakar bu sezon oynanan 16 resmi mücadelede toplam 11 gol atmayı başardı.

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