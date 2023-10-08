Aboubakar gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Aboubakar son haftalardaki yükselen performansını İstanbulspor karşısında da sürdürdü.
Ligde ilk 4 haftayı boş geçen Kamerunlu oyuncu son 4 maçta her rakibinin filelerini sarstı.
İstanbulspor maçının 6. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Aboubakar; Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor'un ardından İstanbulspor maçında da gol atarak son 4 haftayı boş geçmezken, Lugano mücadelesinde de takımının 2 golünü kaydetmişti.
Aboubakar bu sezon oynanan 16 resmi mücadelede toplam 11 gol atmayı başardı.
Ligde ilk 4 haftayı boş geçen Kamerunlu oyuncu son 4 maçta her rakibinin filelerini sarstı.
İstanbulspor maçının 6. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Aboubakar; Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor'un ardından İstanbulspor maçında da gol atarak son 4 haftayı boş geçmezken, Lugano mücadelesinde de takımının 2 golünü kaydetmişti.
Aboubakar bu sezon oynanan 16 resmi mücadelede toplam 11 gol atmayı başardı.