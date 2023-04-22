Aboubakar gollerine devam ediyor!

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar, 71. dakikada attığı golle bu sezonki 7. golünü kaydetti.
Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Kamerunlu oyuncu, ilk 4 maçını sessiz geçerken daha sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor (2) maçlarında peş peşe gol kaydetti. Golsüz beraberlikle sona eren Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayamayan Aboubakar 1 maçlık aranın ardından skor üretmeye devam etti.
Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Kamerunlu oyuncu, ilk 4 maçını sessiz geçerken daha sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor (2) maçlarında peş peşe gol kaydetti. Golsüz beraberlikle sona eren Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayamayan Aboubakar 1 maçlık aranın ardından skor üretmeye devam etti.
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