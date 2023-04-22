Aboubakar gollerine devam ediyor!

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar, 71. dakikada attığı golle bu sezonki 7. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aboubakar gollerine devam ediyor!
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22 Nisan 2023 22:31
Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar, 71. dakikada attığı golle bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Kamerunlu oyuncu, ilk 4 maçını sessiz geçerken daha sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor (2) maçlarında peş peşe gol kaydetti. Golsüz beraberlikle sona eren Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayamayan Aboubakar 1 maçlık aranın ardından skor üretmeye devam etti.

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