Aboubakar gollere devam etmek istiyor

Beşiktaş formasıyla son 9 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Vincent Aboubakar, bu akşamki Adana Demirspor karşılaşmasında takımının en önemli hücum silahı olacak.
Kamerunlu golcü, hücum hattındaki partnerleri Cenk Tosun ve Nathan Redmond'un etkisiyle gollerine devam etmek için mücadele edecek.
Hafta içindeki takım çalışmalarında yüksek form grafiğiyle dikkat çeken Aboubakar, şovuna devam etmeyi hedefliyor.
Kamerunlu golcü, hücum hattındaki partnerleri Cenk Tosun ve Nathan Redmond'un etkisiyle gollerine devam etmek için mücadele edecek.
Hafta içindeki takım çalışmalarında yüksek form grafiğiyle dikkat çeken Aboubakar, şovuna devam etmeyi hedefliyor.