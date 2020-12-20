Aboubakar gol serisini 5 maça çıkardı

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, milli aradan dönüşünden sonra Beşiktaş'la çıktığı tüm maçlarda gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aboubakar gol serisini 5 maça çıkardı
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20 Aralık 2020 22:02
Erzurumspor maçında Beşiktaş'ı 59. dakikada penaltıdan 1-0 öne geçiren Vincent Aboukar, gol atma serisini 5 maça çıkardı.

Gol serisine 7. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayan Aboubakar, ardından oynanan Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandırdı.

Ligin 6. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında da gol bulan Aboubakar, bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

Beşiktaşlı oyuncular, maç sonrası taraftar fotoğraflarının bulunduğu LED tribününe giderek galibiyeti alkışlarla kutladı.

- Bu sezonki en farklı galibiyet

Beşiktaş, bu sezonki en farklı galibiyetini de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldı.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip; Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir'i 3-2, Yeni Malatyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. 



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