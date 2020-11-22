Aboubakar gol serisine bağladı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun formasıyla Mozambik karşısındaki 2 maçta 3 gollük performans ortaya koyarak milli takımından moralli dönen Aboubakar, şovuna Beşiktaş'ta da devam etti. Yıldız futbolcu, Başakşehir karşısında takımının 3. sayısını kaydetti.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aboubakar gol serisine bağladı
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22 Kasım 2020 12:33
Yeni sezon itibariyle Beşiktaş formasıyla ikinci macerasına başlayan Vincent Aboubakar, 5 karşılaşmada 1 gollük performans sergileyerek beklentilerin altında kalmıştı. Milli arada ülkesi Kamerun'un yolunu tutan tecrübeli futbolcu, şov yapmıştı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun'un Mozambik'le karşı karşıya geldiği 2 maçta 3 gol kaydederek ülkesinden moralli dönen Aboubakar, dün de durmadı...

Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan yıldız isim, oyunun 72. dakikasında attığı golle takımının 3. sayısına imza attı. Bu sezonki skor sayısını 2'ye yükselten 28 aşındaki futbolcu, etkili oyunuyla teknik ekibi sevindirdi.



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