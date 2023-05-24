Aboubakar: "Gerçek yerim 10 numara"

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Fransız basınına konuştu ve gerçek yerinin 10 numara olduğunu söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Aboubakar: 'Gerçek yerim 10 numara'
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24 Mayıs 2023 10:03
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 10:06
Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Futbolculuk kariyeriyle ilgili bazı bilgiler veren yıldız santrfor, şu ifadeleri kullandı: "Kalecilikle başladım. Sonra stoper olarak görev yaptım. Daha sonra savunmanın önünde 6 numara pozisyonunda oynamaya başladım. Daha sonra da 10 numarada forma giydim. Avrupa'ya geldiğimde ise beni forvet hattına geçirdiler. Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara."

EN İYİ OYUNCUSU

Fransız basını ise başarılı golcü için şu ifadelere yer verdi: "Vincent Aboubakar'ın her zaman kolay bir kariyeri olmadı. Ama bugün Kamerun'un bir numaralı oyuncusu. Büyükleri Eto'o veya Roger Milla'dan çok daha az tanınsa da Avrupa'da harika bir kariyer yaptı."

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol, 1 asistle dikkat çekti. Kamerunlu golcünün sözleşmesi 2025'in Haziran ayında sona eriyor.

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