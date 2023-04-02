Aboubakar: 'Fenerbahçe taraftarından özür dilerim'

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'yi 1-0 geriden gelip Kadıköy'de 4-2 yendikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu.



Aboubakar, "Öncelikle Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri olan Tayyip'in sakatlığı yüzünden çok üzgünüz. Bu galibiyeti Tayyip Talha için aldık!" dedi.



"HAK ETTİĞİMİZ YER; ZİRVE!"



Aboubakar, "Maçtan önce kafamda maçı yaşıyordum. Buraya kazanmak için geldiğimizi söylemiştim. Bu yüzden çok koştum. Hepimiz çok koştuk. Biz Beşiktaş'ı hak ettiği yer olan zirveye taşımak için buradayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



"10 KİŞİ KALINCA SAVAŞMALISINIZ"



Kamerunlu oyuncu, "10 kişi kaldığınız zaman daha çok koşmalısınız, yardımlaşmalısınız. Sahada müthiş bir ruh, müthiş bir karakter gösterdik. 10 kişi ancak savaşarak kazanabilirsiniz." açıklamasını yaptı.



"FENERBAHÇELİLER'DEN ÖZÜR DİLERİM"



Aboubakar, son olarak, "Futbolda bazı şeyler olabilir. Maç içinde olanlardan ötürü Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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