Aboubakar, Fenerbahçe derbisinde sahada

Rotasını Fenerbahçe derbisine çeviren lider Beşiktaş'ta dün Vincent Aboubakar sevinci yaşandı.



Medipol Başakşehir ile önceki akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında devre biterken sağ dizine darbe alan Kamerunlu golcü tedbir amaçlı olarak oyundan çıkarılmıştı. İlk kontrolü soyunma odasında yapılan Aboubakar müsabakanın kalan bölümünü tribünde oturarak izlerken, maçtan sonra sahaya inmiş ve finale yükselen takım arkadaşlarını kutlamıştı.



Yıldız futbolcu dün tesislerde kulüp doktorları tarafından bir kez daha kontrolden geçirildi. Yapılan detaylı muayenede, Vincent Aboubakar'ın sağ dizinde herhangi bir probleme rastlanmadı. Ağrı şikayeti bulunmayan golcü futbolcunun MR'ı da çekilmedi.



DUBLE YAPMIŞTI



Deneyimli futbolcuda herhangi bir sakatlığa rastlanmaması, merakla sonuçları bekleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Vincent Aboubakar'ı Fenerbahçe derbisinde mutlaka ilk 11'de sahaya sürmek isteyen Yalçın'ın gelen müjdeli haberle rahat bir nefes aldığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Vincent Aboubakar, Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan derbide adeta şov yapmıştı.



Kamerunlu forvet müsabakanın ilk yarısında attığı birbirinden güzel iki golle siyah-beyazlı takımın elde ettiği tarihi galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.



