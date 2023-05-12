Aboubakar direkten dönmüş!

Brezilya basını International'in, Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'ı almak için girişimlerde bulunduğunu bildirdi.



Brezilya ekibi F.Bahçeli Valencia ile ön anlaşma yapmadan önce Cavani ve Aboubakar'ın kapısını çaldı. İşte haberde yer alan detaylar: "International, yönetici Mano Menezes'in önderliğinde güçlü bir golcü arıyordu. Valencia ile görüşüp, anlaşmadan önce Uruguaylı Edinson Cavanı ve Beşiktaş'ın Kaerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'la temasa geçildi.



CAVANI DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ



Brezilya'da oynama olasılığı hakkında konuşmak için iki oyuncuyla da görüşüldü. İkisi de golcü eksikliğini giderecek güçlü isimler olarak ön plana çıkıyordu. 36 yaşındaki Edinson Cavani, İspanya'dan Valencia ile anlaşma imzaladıktan kısa bir süre sonra temasa geçildi. 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan forvet, verilecek ücret ne olursa olsun Brezilya'da oynamak için Valencia ile olan sözleşmesini bozmak istemediğini söyledi. Bunu asla düşünmek bile istemediğini bildirdi.



VALENCİA İLE GÜÇLÜ ANLAŞMA



31 yaşındaki Vincent Aboubakar, o sırada Suudi Arabistan'dan Al-Nassr'daydı. Ancak kulübü ayrılma konusunda kolaylık göstereceğini bildirdi. Ancak Aboubakar, Beşiktaş'la görüşüp, anlaşmaya varmıştı. 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı ve 1 sezonluk da opsiyonu bulunuyordu. International, bir Avrupa kulübüyle finansal olarak rekabet etmenin zorluğunu göze almadı ve vazgeçti. Yönetim daha sonra Beira Rio'da bulunan Luiz Adriano ve Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile bir ön sözleşme imzaladı. İmzaların güçlü olduğu görülüyor.



