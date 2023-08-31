UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı.
Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 1-0 kazanırken toplamda 4-2'lik skora ulaşarak gruplara kalmayı başardı.
Maçın 19. dakikada Muleka ile direğe takılan Beşiktaş, 53. dakikada Aboubakar'ın klas golüyle galibiyeti elde etti.
Bu sonuçla Beşiktaş, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde toplam 3 eleme turu geçerek gruplara adını yazdırdı.
Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri 1 Eylül'de gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını İstanbul'da ağırlayan Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçın kadrosuna göre mecburi 2 değişikliğe gitti.
Sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku ile Daniel Amartey'in yokluğunda Necip Uysal ve Milot Rashica'ya görev veren Güneş, Masuaku'nun yerinde Onur Bulut'u görevlendirirken, Amartey'in pozisyonunda Necip Uysal'a forma verdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley ve Onur Bulut'tan kurarken, orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'e teslim etti.
Güneş hücum hattında ise Milot Rashica, Jackson Muleka ile Vincent Aboubakar'ı görevlendirdi.
RASHICA İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın yeni transferlerden Milot Rashica, siyah-beyazlı kariyerinde ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçta Bakhtiyor Zaynutdinov'un attığı galibiyet golünün pasını vererek siyah-beyazlıların İstanbul'a 3-2 galip dönmesinde kritik rol oynayan Beşiktaşlı oyuncu, Dinamo Kiev'le oynanan ikinci maça teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla hücum bölgesinin sağında başladı.
Ghezzal'ın yokluğunda bu sezon sağ açıkta oynayan Onur Bulut ise Masuaku'nun yokluğunda sol bekte görev aldı.
LUCESCU KADROYU BOZMADI
Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, Bükreş'te oynanan maçta sahaya sürdüğü kadroyu değişiklik yapmadan İstanbul'da da görevlendirdi.
Kaleyi Georgiy Bushchan'a veren Lucescu; savunma dörtlüsünü Oleksandr Tymchyk, Denys Popov, Oleksandr Syrota, Vladyslav Dubinchak'tan oluştururken, orta sahada Oleksandr Karavaev, Serhiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Nazar Voloshyn, Vitaliy Buyalskiy'e forma verdi. Dinamo Kiev'in forvet hattında ise Vladyslav Vanat görev aldı.
Öte yandan az sayıda Dinamo Kiev taraftarı da karşılaşmayı kendilerine ayrılan tribünden takip etti.
MULEKA DİREĞE TAKILDI
Beşiktaş karşılaşmaya oyun kontrolü elinde başladı. Seyirci desteğini de eline alan Beşiktaş, rakibi Dinamo Kiev'i kendi yarı sahasına hapsetse de hazırlık pasları ve hücuma çıkışlarda sorunlar yaşadı.
18. dakikada Amir'in sağdan ortasında Muleka'nın kafası kale sahasında Onur'a çarparken 1 dakika sonra ise Kongolu oyuncu direğe takıldı.
19. dakikada Muleka'nın Aboubakar'a ara pası kendisine geri döndü. Muleka yaya girerken yaptığı yerden vuruşta direği geçemedi.
ABOUBAKAR YAKALADI, AFFETMEDİ
İkinci yarıya Beşiktaş oyuncu değişikliği yapmadan başladı. İlk yarının ortasında yakaladığı baskıyı sürdürmeye çalışan siyah beyazlı takım, aradığı golü Aboubakar'ın şık çalımları sonrasında bulmayı başardı.
53. dakikada ceza alanı içinde çalımlarla ilerleyen Kamerunlu yıldız, sol çaprazdan sol ayağıyla yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
İkinci yarının kalan dakikalarında Beşiktaş'ta Cenk, Rebic, Zaynutdinov, Chamberlain gibi isimler oyuna dahil oldu ve siyah beyazlılar skoru koruyarak tur biletini cebine koymayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Aboubakar'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier'in kale sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen Muleka kafayı vurdu ancak kaleci Bushchan bu pozisyonda gole izin vermedi.
18. dakikada Hadziahmetovic, Rosier'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Colley'in kafa vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, Onur Bulut'a çarparak oyun alanına geri döndü.
19. dakikada Gedson'un pasında sol kanatta topla buluşan Muleka, Aboubakar'a pasını aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu yeniden alan Muleka, ceza yayı üzerinden yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direkten döndü.
23. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Karavaev, ceza sahası önündeki Vanat'a pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
27. dakikada sağdan kullanılan serbest atışta ceza yayı üzerinde yükselen Vanat kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya hareketlenen Popov'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson'un soldan ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Aboubakar; Tymchyk, Shaparenko ve Popov üçlüsünden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Bushchan'ın solundan köşeye gitti: 1-0.
57. dakikada Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Rosier'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine girip kale sahasına hareketlenen Muleka'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
73. dakikada Muleka'nın baskısı sonrasında topu kapan Onur Bulut, tekrar Muleka'yı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Buschan uzanarak topu kornere gönderdi.
83. dakikada Beşiktaş ceza sahası önü sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Andriyevskiy direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.
85. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rebic, kale sahası önüne hareketlenen Zaynutdinov'u gördü. Bu futbolcunun düzeltip yerden yaptığı vuruşta kaleci Buschan son anda topu kontrol etti.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 89 Chamberlain), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 76 Zaynutdinov), Muleka (Dk. 75 Rebic), Aboubakar (Dk. 81 Cenk Tosun)
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk (Dk. 89 Benito), Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk (Dk. 85 Brazhko), Shaparenko (Dk. 76 Andriyevskiy), Voloshyn (Dk. 76 Diallo), Buyalskiy, Vanat
Gol: Dk. 52 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 30 Shaparenko, Dk. 39 Sydorchuk, Dk. 48 Popov (Dinamo Kiev), Dk. 33 Onur Bulut, Dk. 34 Colley, Dk. 53 Aboubakar, Dk. 58 Rosier, Dk. 72 Muleka, Dk. 82 Salih Uçan (Beşiktaş)
Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 1-0 kazanırken toplamda 4-2'lik skora ulaşarak gruplara kalmayı başardı.
Maçın 19. dakikada Muleka ile direğe takılan Beşiktaş, 53. dakikada Aboubakar'ın klas golüyle galibiyeti elde etti.
Bu sonuçla Beşiktaş, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde toplam 3 eleme turu geçerek gruplara adını yazdırdı.
Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri 1 Eylül'de gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
MECBURİ 2 DEĞİŞİKLİK
Aboubakar!!!! İNANILMAZ!!!!💥💥💥pic.twitter.com/NL2WK3xX6q
— Sporxtv (@sporxtv) August 31, 2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını İstanbul'da ağırlayan Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçın kadrosuna göre mecburi 2 değişikliğe gitti.
Sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku ile Daniel Amartey'in yokluğunda Necip Uysal ve Milot Rashica'ya görev veren Güneş, Masuaku'nun yerinde Onur Bulut'u görevlendirirken, Amartey'in pozisyonunda Necip Uysal'a forma verdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley ve Onur Bulut'tan kurarken, orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'e teslim etti.
Güneş hücum hattında ise Milot Rashica, Jackson Muleka ile Vincent Aboubakar'ı görevlendirdi.
RASHICA İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın yeni transferlerden Milot Rashica, siyah-beyazlı kariyerinde ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçta Bakhtiyor Zaynutdinov'un attığı galibiyet golünün pasını vererek siyah-beyazlıların İstanbul'a 3-2 galip dönmesinde kritik rol oynayan Beşiktaşlı oyuncu, Dinamo Kiev'le oynanan ikinci maça teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla hücum bölgesinin sağında başladı.
Ghezzal'ın yokluğunda bu sezon sağ açıkta oynayan Onur Bulut ise Masuaku'nun yokluğunda sol bekte görev aldı.
LUCESCU KADROYU BOZMADI
Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, Bükreş'te oynanan maçta sahaya sürdüğü kadroyu değişiklik yapmadan İstanbul'da da görevlendirdi.
Kaleyi Georgiy Bushchan'a veren Lucescu; savunma dörtlüsünü Oleksandr Tymchyk, Denys Popov, Oleksandr Syrota, Vladyslav Dubinchak'tan oluştururken, orta sahada Oleksandr Karavaev, Serhiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Nazar Voloshyn, Vitaliy Buyalskiy'e forma verdi. Dinamo Kiev'in forvet hattında ise Vladyslav Vanat görev aldı.
Öte yandan az sayıda Dinamo Kiev taraftarı da karşılaşmayı kendilerine ayrılan tribünden takip etti.
MULEKA DİREĞE TAKILDI
Beşiktaş karşılaşmaya oyun kontrolü elinde başladı. Seyirci desteğini de eline alan Beşiktaş, rakibi Dinamo Kiev'i kendi yarı sahasına hapsetse de hazırlık pasları ve hücuma çıkışlarda sorunlar yaşadı.
18. dakikada Amir'in sağdan ortasında Muleka'nın kafası kale sahasında Onur'a çarparken 1 dakika sonra ise Kongolu oyuncu direğe takıldı.
19. dakikada Muleka'nın Aboubakar'a ara pası kendisine geri döndü. Muleka yaya girerken yaptığı yerden vuruşta direği geçemedi.
ABOUBAKAR YAKALADI, AFFETMEDİ
İkinci yarıya Beşiktaş oyuncu değişikliği yapmadan başladı. İlk yarının ortasında yakaladığı baskıyı sürdürmeye çalışan siyah beyazlı takım, aradığı golü Aboubakar'ın şık çalımları sonrasında bulmayı başardı.
53. dakikada ceza alanı içinde çalımlarla ilerleyen Kamerunlu yıldız, sol çaprazdan sol ayağıyla yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
İkinci yarının kalan dakikalarında Beşiktaş'ta Cenk, Rebic, Zaynutdinov, Chamberlain gibi isimler oyuna dahil oldu ve siyah beyazlılar skoru koruyarak tur biletini cebine koymayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Aboubakar'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier'in kale sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen Muleka kafayı vurdu ancak kaleci Bushchan bu pozisyonda gole izin vermedi.
18. dakikada Hadziahmetovic, Rosier'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Colley'in kafa vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, Onur Bulut'a çarparak oyun alanına geri döndü.
19. dakikada Gedson'un pasında sol kanatta topla buluşan Muleka, Aboubakar'a pasını aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu yeniden alan Muleka, ceza yayı üzerinden yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direkten döndü.
23. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Karavaev, ceza sahası önündeki Vanat'a pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
27. dakikada sağdan kullanılan serbest atışta ceza yayı üzerinde yükselen Vanat kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya hareketlenen Popov'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson'un soldan ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Aboubakar; Tymchyk, Shaparenko ve Popov üçlüsünden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Bushchan'ın solundan köşeye gitti: 1-0.
57. dakikada Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Rosier'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine girip kale sahasına hareketlenen Muleka'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
73. dakikada Muleka'nın baskısı sonrasında topu kapan Onur Bulut, tekrar Muleka'yı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Buschan uzanarak topu kornere gönderdi.
83. dakikada Beşiktaş ceza sahası önü sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Andriyevskiy direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.
85. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rebic, kale sahası önüne hareketlenen Zaynutdinov'u gördü. Bu futbolcunun düzeltip yerden yaptığı vuruşta kaleci Buschan son anda topu kontrol etti.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 89 Chamberlain), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 76 Zaynutdinov), Muleka (Dk. 75 Rebic), Aboubakar (Dk. 81 Cenk Tosun)
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk (Dk. 89 Benito), Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk (Dk. 85 Brazhko), Shaparenko (Dk. 76 Andriyevskiy), Voloshyn (Dk. 76 Diallo), Buyalskiy, Vanat
Gol: Dk. 52 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 30 Shaparenko, Dk. 39 Sydorchuk, Dk. 48 Popov (Dinamo Kiev), Dk. 33 Onur Bulut, Dk. 34 Colley, Dk. 53 Aboubakar, Dk. 58 Rosier, Dk. 72 Muleka, Dk. 82 Salih Uçan (Beşiktaş)