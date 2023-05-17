Aboubakar'dan yönetime transfer önerisi!

Beşiktaş'ta bir yandan zirve yarışı devam ederken diğer yandan da yeni sezonun planlaması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin yıldız golcüsü Aboubakar'dan da sürpriz bir transfer önerisi geldi.
Tecrübeli golcünün, Kamerun Milli Takımı'ndan arkadaşı Martin Hongla'yı idarecilere teklif ettiği bildirildi. Aboubakar'dan gelen bu talebin ardından Hongla'yı değerlendirmeye alan kulüp yetkilileri, Şenol Güneş'in kararına göre harekete geçecek.
BARCELONA B'DE OYNADI
İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Hongla'nın bonservisi İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da. 25 yaşındaki 1,81'lik Kamerunlu, ön libero hattına ek olarak; stoper ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Geçen yıl Royal Antwerp'den Verona'ya 3.7 milyon Euro karşılığında transfer olan tecrübeli futbolcu, kariyerinde daha önce; Barcelona B ve Granda formaları da giymişti.
Tecrübeli golcünün, Kamerun Milli Takımı'ndan arkadaşı Martin Hongla'yı idarecilere teklif ettiği bildirildi. Aboubakar'dan gelen bu talebin ardından Hongla'yı değerlendirmeye alan kulüp yetkilileri, Şenol Güneş'in kararına göre harekete geçecek.
BARCELONA B'DE OYNADI
İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Hongla'nın bonservisi İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da. 25 yaşındaki 1,81'lik Kamerunlu, ön libero hattına ek olarak; stoper ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Geçen yıl Royal Antwerp'den Verona'ya 3.7 milyon Euro karşılığında transfer olan tecrübeli futbolcu, kariyerinde daha önce; Barcelona B ve Granda formaları da giymişti.