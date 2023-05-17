Aboubakar'dan yönetime transfer önerisi!

Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'ndaki arkadaşı Hongla'yı, ön libero arayan yönetime önerdi. Beşiktaşlı idareciler, Aboubakar'dan gelen bu talep sonrasında 25 yaşındaki futbolcuyu değerlendirmeye aldı

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'dan yönetime transfer önerisi!
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17 Mayıs 2023 10:09
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 10:13
Beşiktaş'ta bir yandan zirve yarışı devam ederken diğer yandan da yeni sezonun planlaması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin yıldız golcüsü Aboubakar'dan da sürpriz bir transfer önerisi geldi.

Tecrübeli golcünün, Kamerun Milli Takımı'ndan arkadaşı Martin Hongla'yı idarecilere teklif ettiği bildirildi. Aboubakar'dan gelen bu talebin ardından Hongla'yı değerlendirmeye alan kulüp yetkilileri, Şenol Güneş'in kararına göre harekete geçecek.

BARCELONA B'DE OYNADI 

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Hongla'nın bonservisi İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da. 25 yaşındaki 1,81'lik Kamerunlu, ön libero hattına ek olarak; stoper ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Geçen yıl Royal Antwerp'den Verona'ya 3.7 milyon Euro karşılığında transfer olan tecrübeli futbolcu, kariyerinde daha önce; Barcelona B ve Granda formaları da giymişti.

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