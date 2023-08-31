Aboubakar'dan Lucescu'ya tepki sevinci

Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Lucescu'ya tepki gösterdi.

, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'dan Lucescu'ya tepki sevinci
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31 Ağustos 2023 22:16
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 22:23
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev'e attığı gol sonrası sevinciyle dikkatleri üzerine çekti.

Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Mircea Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne kadar gelerek sevincini yaşadı.

Kamerunlu oyuncu bu hareketi sonrası ise sarı kart gördü.

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