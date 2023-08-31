Aboubakar'dan Lucescu'ya tepki sevinci

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev'e attığı gol sonrası sevinciyle dikkatleri üzerine çekti.
Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Mircea Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne kadar gelerek sevincini yaşadı.
Kamerunlu oyuncu bu hareketi sonrası ise sarı kart gördü.
İŞTE ABOUBAKAR'IN GOLÜ VE SONRASINDA YAŞANANLAR
Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Mircea Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne kadar gelerek sevincini yaşadı.
Kamerunlu oyuncu bu hareketi sonrası ise sarı kart gördü.
İŞTE ABOUBAKAR'IN GOLÜ VE SONRASINDA YAŞANANLAR
Aboubakar!!!! İNANILMAZ!!!!💥💥💥pic.twitter.com/NL2WK3xX6q
— Sporxtv (@sporxtv) August 31, 2023