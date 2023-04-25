Aboubakar'dan derbiye 'özel' hazırlık!

Fenerbahçe maçı öncesinde bireysel antrenörü ile çalışıp sarı-lacivertli takımı deviren yıldız oyuncu Vincent Aboubakar şimdi gözüne Aslan'ı kestirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Aboubakar'dan derbiye 'özel' hazırlık!
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25 Nisan 2023 10:02
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar
Beşiktaş
Devre arasında geldiği Beşiktaş'ta Wout Weghorst'u hemen unutturan Vincent Aboubakar, Galatasaray'a bileniyor.

Kamerunlu oyuncu daha önce de zaman zaman bireysel çalışmalar yaptığı Belçika'daki özel antrenörünü bir kez daha İstanbul'a davet etti. F.Bahçe maçı öncesinde de yine özel bir hazırlık yapıp o karşılaşmada takımın en dinamik ismi olan ve bir de gol bulan Aboubakar, pazar günü oynanacak derbiye kadar yine ekstra idmanlar yapacak.

31 yaşındaki forvet, bu kez kendi taraftarı önünde G.Saray ağlarını sarsıp takımını şampiyonluk yolunda yeniden devreye sokmak istiyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BEKLENTİSİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in Redmond- Aboubakar-Cenk üçlüsünden G.Saray savunmasını sürekli tedirgin etmesini ve kanat bekleri üzerinde de baskı kurmasını bekliyor. 

 
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