Aboubakar'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifi sonrası transfere yeşil ışık yaktı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aboubakar'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2023 21:44
Wout Weghorst'un ayrılığına hazırlanan Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a 2.5 sene kontrat 2.5M € yıllık ücret sözlü teklifte bulundu.

Aboubakar teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine iletti.

Al-Nassr'la sözleşme fesihten sonra Aboubakar ve Beşiktaş resmi boyuta geçecek. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ