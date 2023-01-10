Aboubakar'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Wout Weghorst'un ayrılığına hazırlanan Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.
A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a 2.5 sene kontrat 2.5M € yıllık ücret sözlü teklifte bulundu.
Aboubakar teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine iletti.
Al-Nassr'la sözleşme fesihten sonra Aboubakar ve Beşiktaş resmi boyuta geçecek.
A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a 2.5 sene kontrat 2.5M € yıllık ücret sözlü teklifte bulundu.
Aboubakar teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine iletti.
Al-Nassr'la sözleşme fesihten sonra Aboubakar ve Beşiktaş resmi boyuta geçecek.