Aboubakar'da son söz Ali Koç'un

Fenerbahçe'de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun sahalara ne zaman döneceği henüz kesinleşmedi.



Pedro'nun sezonu kapatması halinde Jesus'un ocakta bir forvet isteyebileceği belirtiliyor. Katar'daki performansı sonrası Vincent Aboubakar yeniden gündeme girdi.



Ancak 30 yaşındaki Kamerunlu yıldızın maliyeti ve yüksek maaşı korkutuyor. Bu konuda son kararı başkan Ali Koç verecek. Keseyi açarsa Aboubakar için bir hamle gelebilir.









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