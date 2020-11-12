Aboubakar coştu, Kamerun sahasında kazandı

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Kamerun ile Mozambik, karşılaştı. Ev sahibi maçı 4-1 kazandı.
Karşılaşmada Kamerun'un golleri 38. ve 47. dakikalarda Vincent Aboubakar, 58. dakikada Andre-Frank Zambo, 81. dakikada N'Jie'den geldi. Mozambik'in tek golü 74. dakikada Cumbane'den geldi.
64 DAKİKA OYNADI
Karşılaşmada 2 gol atan Beşiktaşlı Vincent Abobubakar 64. dakikada yerini Bahoken'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Kamerun puanını 7'ye yükselterek, ikinci sıradaki Mozambik'le arasına 3 puan fark koydu.
Karşılaşmada Kamerun'un golleri 38. ve 47. dakikalarda Vincent Aboubakar, 58. dakikada Andre-Frank Zambo, 81. dakikada N'Jie'den geldi. Mozambik'in tek golü 74. dakikada Cumbane'den geldi.
64 DAKİKA OYNADI
Karşılaşmada 2 gol atan Beşiktaşlı Vincent Abobubakar 64. dakikada yerini Bahoken'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Kamerun puanını 7'ye yükselterek, ikinci sıradaki Mozambik'le arasına 3 puan fark koydu.