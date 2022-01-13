Aboubakar coştu! Kamerun, Etiyopya'yı devirdi!

Afrika Kupası A Grubu 2. maçında Kamerun, Etiyopya ile karşı karşıya geldi.



Stade Omnisport Paul Biya'da oynanan mücadeleyi Kamerun 4-1 kazandı.

Kamerun'a galibiyeti getiren goller, 8 ve 67. dakikalarda Ekambi, 53 ve 55. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi. Etiyopya'nın tek golünü 4. dakikada Hotessa attı.



Bu sonuçla Kamerun 2. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Vincent Aboubakar, 79. dakikada yerini Bahoken'e bıraktı.



Kamerun grupta 3. maçında Yeşil Burun ile karşılaşacak. Etiyopya ise Burkina Faso ile oynayacak.

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