Aboubakar coştu! Kamerun, Etiyopya'yı devirdi!

Afrika Kupası A Grubu 2. maçında Kamerun, Etiyopya'yı 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Aboubakar coştu! Kamerun, Etiyopya'yı devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2022 20:54
Afrika Kupası A Grubu 2. maçında Kamerun, Etiyopya ile karşı karşıya geldi.

Stade Omnisport Paul Biya'da oynanan mücadeleyi Kamerun 4-1 kazandı.
Kamerun'a galibiyeti getiren goller, 8 ve 67. dakikalarda Ekambi, 53 ve 55. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi. Etiyopya'nın tek golünü 4. dakikada Hotessa attı.

Bu sonuçla Kamerun 2. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Vincent Aboubakar, 79. dakikada yerini Bahoken'e bıraktı.

Kamerun grupta 3. maçında Yeşil Burun ile karşılaşacak. Etiyopya ise Burkina Faso ile oynayacak.
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.