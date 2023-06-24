Aboubakar & Cenk, Beşiktaş'ın olmazsa olmazları

Beşiktaş'ta, yeni sezonda yine Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar başrol oyuncular olarak yer alacak.
Şenol Güneş bu iki futbolcu üzerinden hücum hattı planlamasını şekillendiriyor. Ancak yaşanacak gelişmeler, kadrodaki planlamayı değiştirebilir.
Muleka'nın ayrılması halinde Beşiktaş hem kanatta oynayabilen ancak ceza alanına girdiğinde bir forvet gibi hareket eden oyunculara bakılıyor.
Şenol Güneş'in alınacak bu ismi Cenk ve Aboubakar'ın yanında zaman zaman 3. forvet gibi oynatmayı hedeflediği öğrenildi.
Şenol Güneş bu iki futbolcu üzerinden hücum hattı planlamasını şekillendiriyor. Ancak yaşanacak gelişmeler, kadrodaki planlamayı değiştirebilir.
Muleka'nın ayrılması halinde Beşiktaş hem kanatta oynayabilen ancak ceza alanına girdiğinde bir forvet gibi hareket eden oyunculara bakılıyor.
Şenol Güneş'in alınacak bu ismi Cenk ve Aboubakar'ın yanında zaman zaman 3. forvet gibi oynatmayı hedeflediği öğrenildi.
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