Aboubakar & Cenk, Beşiktaş'ın olmazsa olmaları

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gelecek sezon forvet hattındaki planlarını iki oyuncu üzerinden yapıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Aboubakar & Cenk, Beşiktaş'ın olmazsa olmaları
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24 Haziran 2023 11:41
Beşiktaş'ta, yeni sezonda yine Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar  başrol oyuncular olarak yer alacak.

Şenol Güneş bu iki futbolcu üzerinden hücum hattı planlamasını şekillendiriyor. Ancak yaşanacak gelişmeler, kadrodaki planlamayı değiştirebilir.

Muleka'nın ayrılması halinde Beşiktaş hem kanatta oynayabilen ancak ceza alanına girdiğinde bir forvet gibi hareket eden oyunculara bakılıyor.

Şenol Güneş'in alınacak bu ismi Cenk ve Aboubakar'ın yanında zaman zaman 3. forvet gibi oynatmayı hedeflediği öğrenildi.

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