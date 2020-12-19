Aboubakar: "Burası benim evim gibi"

Beşiktaş'ta Avrupa kulüplerinin radarına giren Vincent Aboubakar'ın "Burası benim evim gibi, yeniden kendimi bulduğum yer. Beşiktaş'ta olmaktan, burada kalmaktan dolayı mutluyum" dediği öğrenildi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Aboubakar: 'Burası benim evim gibi'
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19 Aralık 2020 11:16
Son dönemde artan performansı sonrası Avrupa kulüplerinin radarına giren Vincent Aboubakar'ın tamamen Beşiktaş'a odaklandığı kaydedildi. Adı Marsilya ile anılan 28 yaşındaki golcü, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta oynamak için Suudi Arabistan'dan gelen 3 milyon Euro'luk maaş teklifini reddetmişti.

Kamerunlu, yakın çevresine ise "Burası benim evim gibi, yeniden kendimi bulduğum yer. Beşiktaş'ta olmaktan, burada kalmaktan dolayı mutluyum" yorumunu yaptı.

Kamerunlu santrforun, her gün antrenmanlardan önce bireysel olarak kuvvetlendirme çalışması yaptığı ortaya çıktı. Aboubakar'ın yaptığı bu idmanlar, performansına da yansıdı. 28 yaşındaki futbolcu, 9 maçta 6 gol ve 1 asist yaptı.





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