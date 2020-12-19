Son dönemde artan performansı sonrası Avrupa kulüplerinin radarına giren Vincent Aboubakar'ın tamamen Beşiktaş'a odaklandığı kaydedildi. Adı Marsilya ile anılan 28 yaşındaki golcü, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta oynamak için Suudi Arabistan'dan gelen 3 milyon Euro'luk maaş teklifini reddetmişti.Kamerunlu, yakın çevresine iseyorumunu yaptı.Kamerunlu santrforun, her gün antrenmanlardan önce bireysel olarak kuvvetlendirme çalışması yaptığı ortaya çıktı. Aboubakar'ın yaptığı bu idmanlar, performansına da yansıdı. 28 yaşındaki futbolcu, 9 maçta 6 gol ve 1 asist yaptı.