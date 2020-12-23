Aboubakar: 'Beşiktaş'a destek olmaya devam edeceğim!'

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçında da gollerine devam etmek istediğini söyledi.28 yaşındaki santrfor, "Hem ben hem de takım olarak her maç daha iyiye gidiyoruz. Ankaragücü karşısında da gol atarak Beşiktaş'a destek olmaya devam edeceğim" dedi.Siyah - beyazlı formayla bu sezon 10 resmi maça çıkan Kamerunlu yıldız, 8 gol - 1 asistlik bir performansa imza attı.