Aboubakar: "Beşiktaş'a destek olmaya devam edeceğim!"

Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana performansının üzerine koyarak devam eden Aboubakar, gollerine devam etmek istiyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aboubakar: 'Beşiktaş'a destek olmaya devam edeceğim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2020 10:33
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçında da gollerine devam etmek istediğini söyledi.

28 yaşındaki santrfor, "Hem ben hem de takım olarak her maç daha iyiye gidiyoruz. Ankaragücü karşısında da gol atarak Beşiktaş'a destek olmaya devam edeceğim" dedi.

Siyah - beyazlı formayla bu sezon 10 resmi maça çıkan Kamerunlu yıldız, 8 gol - 1 asistlik bir performansa imza attı.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için