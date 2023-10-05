Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş'ı Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti
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05 Ekim 2023 22:49
Beşiktaş'ın 3-2 kaybettiği Lugano maçında 2 gol atan Aboubakar, Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'nda en çok gol kaydeden yabancı futbolcusu oldu.

Lugano mücadelesi öncesinde 12 golle Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'ndaki en golcü yabancı oyuncuları Ricardo Quaresma ve Bobo'nun gerisinde yer alan Kamerunlu futbolcu, attığı gollerle 13 gole ulaştı ve Beşiktaş'ın en golcü yabancı futbolcuları arasında ilk sıraya yerleşti.

Aboubakar, Lugano mücadelesiyle birlikte 12 golü bulunan Cenk Tosun'u da geride bırakırken, 14 golle zirvede yer alan Oktay Derelioğlu'nun rekoruna yaklaştı.

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