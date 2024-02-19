Aboubakar, Beşiktaş'ta planları değiştirdi!

Beşiktaş'ta tedavisinin tamamlanmasının ardından bu hafta yapılan tüm idmanlarda yer alan Vincent Aboubakar ile Fernando Santos bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Aboubakar, Beşiktaş'ta planları değiştirdi!
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19 Şubat 2024 11:52
Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, bugün oynanacak Konyaspor maçı öncesinde Kamerunlu yıldız ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

"HAZIR DEĞİLİM"

Portekizli çalıştırıcı talebesine, "Hazır mısın? Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. Kamerunlu forvet ise "Vücudum yavaş yavaş toparlanıyor. Şu an tam hazır değilim. 1 haftaya daha ihtiyacım var" karşılığını verdi.

Aboubakar'ı Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürmek isteyen deneyimli hoca, aldığı cevap nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Kadroya alınacak olan 32 yaşındaki golcü, mücadelenin gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 22 resmi maçta 1674 dakika sahada kalan Aboubakar, 11 gol atarken 3 de asist yaptı. Yıldız santrfor, son olarak 9 Aralık tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda F.Bahçe'ye karşı 3-1 kaybedilen maçta görev almıştı. 

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